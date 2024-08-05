Sultanbeyli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sultanbeyli'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Bu eve giriş çıkış yaptığı belirlenen M.P, G.Y, A.S, S.Ç, S.Ş, Y.K. ile S.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapılan eve düzenlenen operasyon sırasında pencereden dışarıya bir şeyler attığı tespit edilen M.E.P. de yakalandı.

Evde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bunun satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 50 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P, G.Y, A.S, S.Ç, S.Ş, Y.K. ile S.Ç. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydı olan şüpheli M.E.P. ise adliyeye sevk edildi.