Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
E.D'nin kullandığı 34 DOJ 609 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırılırken sürücü E.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanması sonrası normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Sultanbeyli'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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