Sultanbeyli'den Üniversite Başarısına 10 Bin Lira Ödül

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Sultanbeyli Belediyesi, ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin lira başarı ödülü verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, üniversiteli gençlere müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tombaş, gençlerin başarıya giden her adımda yanında olacağının sözünü verdiğini belirterek, "Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı. Sultanbeyli'mizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 bin lira başarı ödülü veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.