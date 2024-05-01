Sultandağlı öğrenciler Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği\'nde derece elde etti

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Sultandağlı öğrenciler, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği müsabakalarında derece elde etti.

Yeşilçiftlik Ortaokulu'ndaki yıldız kızlar ile erkekler takımları 28-30 Nisan'da Kütahya'daki Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Yarışmada kız öğrenciler, takım halinde birinci oldu, erkekler ise dördüncü oldu.

Takımlar, 22-24 Mayıs'ta Mersin'de düzenlenecek Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği yarışmasına katılacak.