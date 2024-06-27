Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuklara da Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuklara da Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuklara da Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor

Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM), kadınların yanı sıra çocuklara da ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Merkez, aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan uzman psikologlar ve aile danışmanları tarafından ücretsiz hizmet sunuyor. Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılırken, psikolojik tedavi veya psikiyatrik müdahale gereksinimi olanlar hastanelere yönlendiriliyor.

27.06.2024 13:25
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Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM), kadınların yanı sıra çocuklara da ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlara yönelik psikolojik destek veren merkez hizmet alanını genişletti.

Aile bireyleri arasında sağlıklı iletişim kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan merkezde, uzman psikologlar ve aile danışmanları ücretsiz hizmet sunuyor.

Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılırken görüşmelerin sonucunda psikolojik tedavi veya psikiyatrik müdahale gereksinimi olanlar hastanelere yönlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, aile içi iletişim ne kadar kuvvetli olursa çocukların hayatta o kadar başarılı olacağını belirtti.

Dursun, "Kadınlara verdiğimiz psikolojik destek hizmetini artık çocuklarımıza da sunuyoruz. Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman isimlerimiz danışanlarıyla yakından ilgilenerek en iyi hizmeti vermek için çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi, Çocuklara da Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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