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Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Dursun, gençlerin fikirlerinin projelere şekil verdiğini belirterek, gençlerle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Dursun, gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalıştıklarını ifade etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu
27.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:33
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Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Dursun, daha sonra Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerin sorularını yanıtladı. Dursun, "Gençlerimizin fikirleri, yapacağımız projelere şekil veriyor" dedi.

Gençlerle sürekli bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Dursun, "Gençler geleceğimizin mimarı. Onların fikirleri bizim yapacağımız projelere de şekil veriyor. Bu güzel şehir hepimizin ama en çok siz kıymetli gençlerimizin. Bu nedenle sizin görüşleriniz bizler için çok değerli. Gençlerimizin her şeye kendi şehrinde erişebileceği, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yeterince yararlanabileceği bir şehir için çalışıyoruz. Bu yüzden ilçedeki kültür merkezlerimizin sayısını artırıyor, gençlerimiz daha çok okusun diye kütüphane ve kitap kafelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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