Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nden 314 öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nden 314 öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi

Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir performans sergiledi. SEDA'da eğitim gören 314 öğrenci, ilk 50 binde yer alırken, 5 öğrenci ise ilk 500'e girdi. SEDA, ücretsiz eğitim ve rehberlik hizmetleriyle öğrencileri en doğru üniversiteye yönlendiriyor. Sultangazi Belediyesi, yoğun talep üzerine SEDA'nın 7. şubesini açmaya hazırlanıyor.

24.07.2024 16:22
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Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisinde (SEDA) eğitim gören 314 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 50 bine girmeyi başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), ilçedeki öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda SEDA'da eğitim gören öğrencilerden 5'i YKS sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk 500'e girerken, 314 öğrenci ise ilk 50 binde yer aldı.

SEDA öğretmenleri ayrıca öğrencileri en doğru üniversiteye yönlendirmek için rehberlik hizmeti de veriyor. Üniversite için tercih yapacak öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan çadır ile SEDA şubelerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor.

Öte yandan ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Sultangazi Belediyesi, SEDA'nın 7. şubesini açmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Zübeyde Hanım Mahallesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde bir şube daha açacaklarını, gençlerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İlk 50 bine giren 314 öğrencimizi ve onları canla başla sınava hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Her şey gençlerimizin geleceği için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi'nden 314 öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi - Son Dakika
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