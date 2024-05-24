Sultangazi Belediyesi KPSS Hazırlık Kursu Başlattı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi KPSS Hazırlık Kursu Başlattı

Sultangazi Belediyesi KPSS Hazırlık Kursu Başlattı

Sultangazi Belediyesi, ön lisans ve ortaöğretim KPSS için hazırlık kursu düzenliyor. 200 kişiye eğitim verilen kurslarda alanında uzman öğretmenler tarafından dersler veriliyor ve deneme sınavları yapılıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini belirtti ve kursların ücretsiz olduğunu vurguladı.

24.05.2024 17:27
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Sultangazi Belediyesi, ön lisans ve ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hazırlık kursu başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 50. Yıl Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslarda 150'si ön lisans, 50'si ortaöğretim olmak üzere 200 kişiye eğitim veriliyor.

KPSS kursunda alanında uzman öğretmenler 2 grup olmak üzere haftanın 6 günü Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri veriyor. Öğrencilerin kendilerini sınava hazır hissedebilmeleri için deneme sınavları da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, KPSS'ye hazırlanan vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ücretsiz hizmete açılan kurslarda ön lisans ve ortaöğretim KPSS için alanında uzman deneyimli kadroyla eğitimler verdiklerini aktaran Dursun, "Onların sınav heyecanına ortak olmanın yanı sıra ders programlarıyla da sınava daha planlı hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Okul öncesinden başlayarak mezuniyetlerine kadar öğrencilerimize eğitim alanında çeşitli destekler verirken, mezuniyet sonrasında da gençlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Her daim onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi KPSS Hazırlık Kursu Başlattı - Son Dakika

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