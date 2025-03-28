Sultangazi Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerinin Yanında - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'da 15 bin gıda kolisi ve desteklerle ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

28.03.2025 17:16
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Sultangazi Belediyesi ramazan ayında gerçekleştirdiği yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan belediye, maddi manevi destekte bulundu.

Bu kapsamda, yaklaşık 15 bin temel gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, çölyak hastaları için de yaklaşık 300 glütensiz gıda kolisi teslim edildi. Post cihazının kullanıldığı her yerde geçerli olan sosyal destek kartları da ilçe genelindeki 2 bin ihtiyaç sahibi aileye güç oldu.

Yemek yapmakta zorlanan, kronik rahatsızlığı bulunan, tek yaşayan, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar için her gün iftarlık ve sahurluk hazırlandı. Hijyen kurallarına uyularak hazırlanan yemekler paketlendikten sonra ramazan boyunca 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Ramazan boyunca 4 bin aileye giyim yardımında bulunulurken, 300 engelli bireye medikal malzeme desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçede uzatılmamış el kalmaması için gayret gösterdiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere her daim destek olduklarını belirtti.

Sosyal yardımların sadece ramazan ayıyla sınırlı olmadığını kaydeden Dursun, "Her gün 2 bin 500 kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Evlerine kadar ücretsiz olarak yemeklerini götürüyoruz. Aylık 2 bin 800 kişinin sosyal destek kartına para yüklüyoruz. Üniversite öğrencilerimize ulaşım desteği sağlıyoruz. Bu yardımlar toplamda 5 milyon lirayı geçiyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerinin Yanında - Son Dakika

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