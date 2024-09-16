Sultangazi'de 1200 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Sultangazi'de 1200 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Sultangazi Belediyesi, 1200 çocuk için eğlenceli bir sünnet şöleni düzenledi.

16.09.2024 15:21
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Sultangazi Belediyesince sünnet ettirilen 1200 çocuk için şölen düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl sünnet ettirilen 4-12 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen şölene, çocuklar ücretsiz verilen sünnet kıyafetlerini giyerek katıldı.

Yüz boyama etkinliği, tahta bacak gösterisi, bubble show ve mehteran takımının gösteri yaptığı şölende, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocukların doyasıya eğlenmesi için güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçe sakinlerini mutlu etmek için gönül belediyeciliği esasıyla güzel işler yaptıklarını aktaran Dursun, "Doğumdan üniversiteye kadar gençlerimizi yalnız bırakmıyor, onlara destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de 1200 Çocuk İçin Sünnet Şöleni - Son Dakika

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