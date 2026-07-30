Sultangazi'de 15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Sultangazi'de 15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı

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İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki A.E. motosikletle ilerlerken silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen A.E. (15), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bulunduğu başka bir motosikletten açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.

Yaralı halde bir süre motosikletiyle ilerleyen A.E. bir sokakta durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.E. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince çevrede yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırıya uğrayan A.E'nin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de 15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı - Son Dakika

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