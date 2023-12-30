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Sultangazi'de Adıyaman Dostluk Buluşması Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Adıyaman Dostluk Buluşması Etkinliği Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Sultangazi Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği (GADER) işbirliğiyle düzenlenen 'Adıyaman Dostluk Buluşması' etkinliği, Sultangazi'de gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, etkinlikte yaptığı konuşmada, deprem döneminde Adıyaman'a verdikleri yardımlara değindi ve Adıyaman'a olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Etkinliğe katılanlar, yöresel ürünlerin yanı sıra Adıyaman Futbol Kulübü formalarına ilgi göstererek alışveriş yaptı. Ayrıca, sanatçı Kahtalı Mıçe de etkinlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sultangazi\'de Adıyaman Dostluk Buluşması Etkinliği Düzenlendi
30.12.2023 - 17:17,
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Sultangazi'de Adıyaman'ın kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetlerinin sunulduğu "Adıyaman Dostluk Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda Sultangazi Belediyesi ile Gaziosmanpaşa Sultangazi Arnavutköy Adıyamanlılar Derneği (GADER) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, deprem döneminde Adıyaman'a verdikleri yardımlara değindi.

Adıyaman'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Dursun, göreve geldiği 2019 yılından beri ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Etkinliğe katılanlar yöresel peynir, tereyağı, salça gibi ürünlerin yanı sıra Adıyaman Futbol Kulübünün formalarına ilgi göstererek alışveriş yaptı.

Ustaların çiğ köfte yoğurduğu etkinlikte, sanatçı Kahtalı Mıçe sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA
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