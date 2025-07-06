Sultangazi\'de Araç Kurşunlandı

SULTANGAZİ'de park halindeki araç kurşunlandı. Yüzünü kapüşon ve maskeyle gizleyen saldırganın araca ateş açtığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 3 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Yüzünü kapüşon ve maskeyle gizleyen bir kişi, sokakta park halindeki bir araca defalarca ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, kurşunlanan araçta hasar oluştu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASI

Sokaktaki aracın kurşunlandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sokağa yürüyerek gelen maskeli saldırganın aracı kurşunladığı ve koşarak kaçtığı anlar yer alıyor.