Sultangazi'de Asker Konvoyuna Cezalar Kesildi

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Sultangazi'de asker konvoyu yaparak trafiği engellediği tespit edilen 3 sürücüyle konvoyda bulunan 5 kişiye toplam 18 bin 318 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Sivil Trafik ekipleri, Osmangazi Caddesi'nde asker konvoyu yapılarak trafiğin engellendiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 34 FMP 190 plakalı araç sürücüsü O.G, 02 AEE 244 plakalı araç sürücüsü E.A. ile 34 FEY 615 plakalı araç sürücüsü F.Ş. yakalandı.

Her bir sürücüye, araca "cam filmi takmak" maddesinden 1506 lira, "diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç sürmek" maddesinden 690 lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 lira, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 690 lira, "konvoy yapmak" maddesinden 690 lira, "duraklama yapmak" maddesinden 690 lira para cezası uygulandı.

Şüphelilerden M.Ö. M.G. E.İ. M.İ. ve F.G.'ye "yayaların taşıt yollarında trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmak" maddesinden 690 lira para cezası kesildi.

Aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen F.Ş'nin ise 75 ceza puanını aşması gerekçesiyle sürücü belgesi daimi iptal edildi.

Polis merkezine götürülen 3 sürücü hakkında adli işlem yapıldı.