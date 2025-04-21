Sultangazi\'de Başkan Dursun, Vatandaşla Buluştu

SULTANGAZİ Belediyesi ve AK Parti'nin Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Eski Habibler Mahallesi'nde 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. Bizler vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmek için varız" dedi.

Vatandaşların ilçeye dair görüş, talep ve önerilerini dinlemek için 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programının ilki Eski Habibler Mahallesi'ndeki Habibler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un öncülüğünde düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı, Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında vatandaşlara simit ve çay ikramı da yapıldı.

'BİZLER VATANDAŞIMIZA EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN VARIZ'

Vatandaşlardan gelen soruları cevaplayan, öneri ve talepleri not alan Dursun, program açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler vatandaşımızı merkeze koyan bir belediyecilik anlayışından geliyoruz. AK Parti'nin 'Milletle bütünleşen Belediyecilik anlayışı' çerçevesinde Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen programda komşularımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler hep söyledik, yine söylüyoruz; belediye işi gönül işidir diye. Komşularımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. Bizler vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Halka hizmet etmeyi, Hakka hizmet etmek olarak sayan insanlarız. 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programımızın ilkini Eski Habibler mahallemizde gerçekleştirdik. Komşularımızın ilçeye dair görüş, talep ve önerilerini dinledik. Programımıza hız kesmeden diğer mahallelerimizde de devam edeceğiz."