Sultangazi'de definecilerin talan ettiği alan böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sultangazi'de definecilerin talan ettiği alan böyle görüntülendi

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Sultangazi Cebeci köyünde defineciler, Osmanlı ve Bizans dönemine ait tarihi alanları tahrip ederek talan etti. Definecilerin kazdığı çukurlar ve tahrip ettiği kilise, bölgede büyük bir tehlike oluşturuyor. Köylüler, tarihi değeri olan bu alanların korunması ve araştırılması için yetkililerden yardım bekliyor.

02.08.2024 17:08
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Sultangazi'de definecilerin talan ettiği alan böyle görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi Cebeci köyünde defineciler Osmanlı ve Bizans dönemine dayanan tarihi adeta hiçe saydı. Bakımsızlık sebebiyle tahribata uğrayan ve definecilerin eski Rum Köyünde adeta talan ettiği alanlar böyle görüntülendi.

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan eski Rum Köyünde defineciler Bizans dönemine ait tarihi alanları adeta talan etti. Rum köyünde bulunan birçok yapı ve kilisenin birçok noktasında kazı çalışması yapan defineciler bölgede çukurlar kazdı. Defineciler tarafından tahrip edilen ve zamanla bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olan kilise adeta tehlike oluşturuyor. Köylüler, tarihi Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzandığı düşünülen kilisenin adeta yok olmak üzere olduğunu kaydetti. Kilisenin çevresinde bulunan mağaranın aynı şekilde bakımsız olduğu görüldü.

Aslen Selanik göçmeni olduğunu ifade eden Cemal Akdil, "Dedemler 1923 yılında mübadele göçünde gelmişler. Onun öncesinde bu köy, Rum köyüydü. Arşivlere baktığımızda 600 yıllık bir geçmişi vardır. Arkamda bulunan mağarada antik yaşam olduğu arşivlerde belgelendi. İnsanların ibadetlerini yapmak için kilisemiz vardı. Onu defineciler parça parça yaptılar, böldüler define aramak için. Yanımda Mimar Sinan'ın eseri olan kırk çeşmeler ileriden yazı atıp, Eyüpsultan'a kadar su götürmek için yapılmıştı. Onu da yol yapımı amacıyla kepçeler kırdı. Burada lahit çıkarıldı, iki üç tane. Onun bir kısmını gömdüler, bir kısmını getirdiler. Bu durumu yetkililere söyledik, hiçbir geri dönüş alamadık. Doğa katliamı var burada. Köyümüz eski yaşam alanı olduğu için, çocukken gezdiğimde yukarlarda kemikler vardı. Buraya define aramak amacıyla geliyorlar, kemikleri eşeliyorlar, kazıyorlar. 2-3 tane haç işareti çalıp, gittiler. Bizans döneminden kalma eski mezarlar var. Eskiden kendileri mal varlıklarıyla gömüldükleri için defineci akınına çok uğruyor köyümüz. Burada bir tarih yatıyor, arkeoloji ekiplerini ve değerli profesörlerimizi bekliyoruz. Burada bir araştırma yapılsın, ne var ne yok çıkarılsın. Biz de tarihimizi öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi kilise defineciler tarafından kazılarak talan edilen tarihi alanlar ve kilise havadan görüntülendi. Görüntüler de definecilerin kilise içerisinde ve çevresinde kazdıkları alanlar görülüyor.

Öte yandan definecilerin adeta talan ettiği alanlarda ise kemik kalıntılarının olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de definecilerin talan ettiği alan böyle görüntülendi - Son Dakika

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