Sultangazi'de düğün salonu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de düğün salonu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sultangazi\'de düğün salonu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sultangazi'de bir düğün salonu önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

14.08.2024 13:32
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SULTANGAZİ'de düğün salonu önünde 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir düğün salonu önünde bekleyen gruba motosikletle gelen iki kişi ateş açmıştı. Gruptakilerden de karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 20 yaşındaki Zafer Eren hayatını kaybetmiş, Kalshan H. A. (68), Ayhan Ö. (38), Furkan A. A. (20) ve Batuhan A. (18) ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayda silah kullandığı tespit edilen Görkem G. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, 3-sayfa, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de düğün salonu önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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