Sultangazi'de duvara çarpan İETT otobüsünde ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı

Sultangazi'de duvara çarpan İETT otobüsünde ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı; olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Sultangazi'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.30 sıralarında duvara çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: DHA
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