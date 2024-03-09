Sultangazi\'de Elektrik Trafolarından Bakır Kablo Çalan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sultangazi'de elektrik trafolarından bakır kablo çalan 3 şüpheli ile bu kabloları satın alan bir hurdacı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi P Caddesi'ndeki elektrik trafosundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir elektik dağıtım şirketine ait araçla olay yerine gelen şüphelilerin, trafodaki bakır kabloları alarak kaçtığını tespit etti.

Aracın plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.D, B.K. ve İ.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde 1 ve Habipler Mahallesi'nde de 1 trafodan daha bakır kablo çaldıkları belirlenen şüphelilerin, 10 kilogram bakır kabloyu 700 lira karşılığında hurdacı Ş.K'ya sattıkları anlaşıldı.

Bunun üzerine polis ekipleri hurdacı Ş.K'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.D, B.K. ve İ.Y. "nitelikli hırsızlık", "mala zarar verme" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilirken, şüpheli Ş.K. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin trafodan kablo çaldıkları anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.