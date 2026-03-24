Sultangazi'de elektrik trafosunda başlayıp bir iş yerinin kömür deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Elektrik Trafosu Yangını - Son Dakika
