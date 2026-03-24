Sultangazi'de Elektrik Trafosu Yangını

24.03.2026 06:47
Sultangazi'de elektrik trafosunda çıkan yangın, iş yerinin kömür deposuna sıçradı. Yangın söndürüldü.

Sultangazi'de elektrik trafosunda başlayıp bir iş yerinin kömür deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

07:29
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
07:05
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı
05:36
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
05:29
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi
Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
04:34
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
01:17
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı
