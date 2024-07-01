Sultangazi'de inşaat yangınında mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Sultangazi'de, inşaat halindeki 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarıldı.
Yayla Mahallesi'ndeki inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtaran ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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