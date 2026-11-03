Sultangazi\'de iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada, 1 kişi yaralandı

Sultangazi'de iş yeri önünde silahlı saldırı anı kamerada, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde dün akşam telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna iddiaya göre silahlı saldırı düzenlendi ve 1 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde şüphelinin silahını çıkarıp ateş ettiği, saldırıya uğrayan kişinin dükkana kaçarak kendini yere attığı görülüyor.
SULTANGAZİ'de telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde şüphelinin cebindne çıkardığı silahla ateş ettiği ve saldırıya uğrayan kişinin dükkana girerek kendini yere attığı anlar görülüyor.
Olay Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre telefon aksesuarları satan bir iş yeri sahibinin oğluna silahlıa saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Görüntülerde yolda yürüyen şüphelinin cebinde sakladığı silahı çıkararak iş yeri önünde bekleyen kişiye ateşlediği anlar görülüyor. Saniyeler içinde meydana gelen saldırı sırasında iş yeri önünde bekleyen kişi dükkana kaçıyor. Görüntülerde iş yeri sahibinin oğlu olduğu öğrenilen kişinin dükkana kaçarak kendini yere attığı anlar görülüyor. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi saldırıyı görüyor ve yardım etmek için dükkana yöneliyor.
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