Sultangazi\'de Kadınlar Pembe Formayla Futbol Oynadı

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Sultangazi'de kadınlar meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için pembe formalarıyla çıktıkları yeşil sahada futbol oynadı.

Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlar, meme kanserine dikkati çekmek için önce yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından pembe formalarını giyen kadınlar, yeşil sahada takımlarının birinci olması için kıyasıya yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, meme kanserinin dünyada en yaygın kanser türleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Kadınların sağlığının her şeyden kıymetli olduğunu aktaran Dursun, bu yüzden doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Etkinliğe, ilçede yaşayan kadınların yanı sıra, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, İlçe Sağlık Müdürü Mihriban Aksoy ile kadın meclis üyeleri ve kadın muhtarlar da katıldı.