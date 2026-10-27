Sultangazi\'de kamyon bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü

Sultangazi'de kamyon bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, karşı şeride geçip 2 araca çarptı ve bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
SULTANGAZİ'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek 2 araca çarptıktan sonra bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düştü. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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