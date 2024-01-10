Sultangazi\'de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı

SULTANGAZİ'de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışının ardından Sultangazi'nin birçok noktası beyaza büründü.

Akşam saatlerinde Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) kentin yüksek kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı uyarısı yapmıştı. Gece saatlerinde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği bilgisinin de yer aldığı açıklamanın ardından İstanbul Sultangazi'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın ardından Sultangazi'nin bazı bölgelere beyaza büründü.