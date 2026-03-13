Sultangazi'de Kurşunlama Olayı: 2 Şüpheli Gözaltında

Sultangazi'de, suç örgütünce tehdit edilen bir kişinin evindeki deponun kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müşteki Eyüp K'nin 22 Şubat'ta bir suç örgütünün üyelerince tehdit edildiği belirlendi.
Müştekinin Gazi Mahallesi'nde bulunan evinde yer alan deponun 3 Mart'ta kurşunlandığı tespit edildi.
Bu eyleme karıştığı belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
