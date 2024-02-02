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Sultangazi'de silahlı soygun girişiminde bulunan çift etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı soygun girişiminde bulunan çift etkisiz hale getirildi

Sultangazi\'de silahlı soygun girişiminde bulunan çift etkisiz hale getirildi

Sultangazi'de bir kuyumcuya giren maskeli çift, silahlı soygun girişiminde bulundu. Ancak durumu fark eden bir esnaf, soyguncuları etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Şüpheli çiftin ifadesinde, evlenmek için para bulamadıklarını ve bu nedenle soygunu gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

02.02.2024 18:29
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Sultangazi'de, bir kuyumcuya girerek silahlı soygun girişiminde bulunan yüzleri maskeli çifti esnaf etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen Azerbaycanlı Öznur H. (22) ile sevgilisi Enes E. (26), soygun girişiminde bulundu.

Silahını iş yeri çalışanına doğrultan Enes E, kuyumcudan altınları istedi.

Bu sırada, durumu fark eden esnaf kuyumcuya girerek soyguncuları iş yeri çalışanıyla etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheli çiftin emniyetteki ifadesinde, evlenmek için para bulamadıklarını ve bu nedenle kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

Öte yandan, çiftin soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yüzleri maskeli iki kişinin kuyumcuya girmesi, soygunculardan birinin silahı iş yeri çalışanına doğrultup altınları istemesi, dışarından bir esnafın içeri girip saldırganı kuyumcuyla etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Sultangazi, Esentepe, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de silahlı soygun girişiminde bulunan çift etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı soygun girişiminde bulunan çift etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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