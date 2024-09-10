Kuyumcu Cinayeti: 5 Şüpheli Yakalandı

Güncel

SULTANGAZİ'de Mohammad Moshmah (38) isimli kuyumcuyu, yanında taşıdığı altınları gasbetmek için tabancayla vurup öldürdükleri iddia edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasbedilen altınların büyük bölümü ele geçirilirken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde 4 Eylül Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında kuyumculuk yaptığı öğrenilen Mohammad Moshmh, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar Mohammad Moshmh'nin yanında bulunan altın ziynet eşyalarını gasbederek kaçtı.

KARDEŞİ OLAYI ANLATTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Mohammad Moshmh'nin olaydan kısa süre önce yanından ayrıldığı kardeşinin ifadesine başvuruldu. Kardeş H.M. ağabeyi ile birlikte kuyumculuk yaptıklarını olay günü dükkanı kapattıktan sonra eve doğru yola çıktıklarını anlattı. Ağabeyinin her zaman yaptığı gibi dükkanda bulunan ziynet eşyalarının bir bölümünü yanına aldığını anlatan H.M. "Onu evinin önünde bıraktım. Ancak aradan kısa süre geçtikten sonra tanıdıklarım beni arayıp vurulduğunu söylediler. Hemen geri döndüm. Ancak olanlar olmuştu. Ağabeyimin elindeki altın dolu çanta da çalınmıştı" dedi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin kaçarken bir güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdığını tespit etti. Bu görüntüler takip edilerek şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Polis, Sultangazi'de tespit ettiği adreslere önceki gün Özel Harekat Polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

GASBEDİLEN ALTINLAR EVLERİNDE BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Yapılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişilerin Muhammet A.H.(18) ile Vedat A.(30) olduğu belirlendi. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada gasbettikleri altın ziynet eşyalarının büyük bölümü ele geçirildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.