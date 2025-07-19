Sultangazi'de Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Sultangazi'de Orman Yangını Söndürüldü

19.07.2025 21:06
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Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki kent ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi

Mahalle sakinleri söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Yangın söndürme çalışmalarında bir helikopter de görev aldı.

Helikopterin de desteğiyle yangını yayılmadan söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

"Çabuk müdahale edildi"

Mahalle sakinlerinden Hasan Güden, evlerinin bulunduğu bölgeye duman ve kül gelmesiyle yangından haberdar olduklarını söyledi.

Güden, "İtfaiye sirenlerini duyunca bu tarafa geldik. Ormanda alevlerin yükseldiğini gördük. Bayağı alev vardı, çabuk müdahale edildi, faydalı oldu. Helikopterle müdahale edilmeyip alevler karşı tarafa geçseydi, rüzgarın da etkisiyle evlerin olduğu bölgede sıkıntı yaratabilirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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