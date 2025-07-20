Sultangazi'de Otluk Alanda Yangın

İstanbul Sultangazi'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yunus Emre Mahallesi'nde cadde kenarında bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol alınarak söndürüldü.
Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerine yardım etti.
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