Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde gece saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada otomobil ve motosiklet hasar gördü.
Sultangazi'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde gece saatlerinde, İ.E. idaresinde 34 FON 040 plakalı otomobil ile İ.N'nin kullandığı 34 RLD 535 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada, otomobil ve motosiklette hasar oluştu.
Kaynak: AA
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