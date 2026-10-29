Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde gece saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazada otomobil ve motosiklet hasar gördü.

Sultangazi'de otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde gece saatlerinde, İ.E. idaresinde 34 FON 040 plakalı otomobil ile İ.N'nin kullandığı 34 RLD 535 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada, otomobil ve motosiklette hasar oluştu.

Kaynak: AA
MotosikletSultangaziOtomobilGüncelSon Dakika

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