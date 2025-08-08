Sultangazi'de dün motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısında ağır yaralanan pazarcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
75. Yıl Mahallesi'nde, akşam saatlerinde motosikletle yanına yaklaşan M.G. ve Y.S'nin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan pazarcı Kasım K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanan şüpheliler M.G. ve Y.S, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de Pazarcıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
