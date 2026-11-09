Sultangazi'de sabah sisi ilçeyi beyaz örtü gibi kapladı, hafriyat sürücüleri zorlandı - Son Dakika
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Sultangazi'de sabah sisi ilçeyi beyaz örtü gibi kapladı, hafriyat sürücüleri zorlandı

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Sultangazi\'de sabah sisi ilçeyi beyaz örtü gibi kapladı, hafriyat sürücüleri zorlandı
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Sultangazi\'de sabah sisi ilçeyi beyaz örtü gibi kapladı, hafriyat sürücüleri zorlandı
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Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçeyi beyaz bir örtü gibi kapladı ve dronla havadan görüntülendi. Sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle bölgede çalışan hafriyat kamyonu sürücüleri zaman zaman ilerlemekte ve çalışmakta güçlük çekti.

Vehbi DEMİR/ İSTANBUL – SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis seyirlik manzaralar oluşturdu. Sis dronla havadan görüntülendi.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etki olan yoğun sis seyirlik manzaralar oluşturdu. Görüntülerde, sis tabakasının ilçenin üzerini adeta beyaz bir örtü gibi kapladığı görüldü. Diğer yandan, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle bölgede çalışan hafriyat kamyonu sürücüleri ilerlemekte ve çalışmalarını sürdürmekte zaman zaman güçlük çekti. Oluşan sis dronla havadan görüntülendi

Kaynak: DHA
SultangaziGüncelYaşamSon Dakika

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