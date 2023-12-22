Sultangazi\'de silahlı saldırı: Bir genç hayatını kaybetti

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de kız arkadaşını karşılamak üzere, kaldığı otelden dışarı çıkan Barış Özdoğan (21), otelin önüne gelen iki kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam 21.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. 21 yaşındaki Barış Özdoğan, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıktığı anda otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybederken saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 52 boş kovan buldu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde otelin bulunduğu sokağa önce bir otomobil daha sonra ise taksi geliyor. Otelden çıkan Barış Özdoğan'a ateş açılıyor. Saldırının ardından ise taksi de otomobil de yerinden kaçıyor.