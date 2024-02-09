Sultangazi\'de tartışma sırasında silah ateşlendi

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Emin YEŞİL-İSTANBUL, SULTANGAZİ'de bir kişi, tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak ateşledi. Silahtan çıkan kurşun şüphelinin elini sıyırdı. Çevredekilerin korku yaşadığı o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Elinde silah olan bir kişi, parkta bir süre oyalanarak çevredekilere 'İçeri gir' diye bağırdı. Elinde silah olan şüpheli bu sırada bir kişiyle tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı, olay yerinde bulunan iki kişi ayırmaya çalıştı. Çevredekilerden biri, elinde silah olan kişiyi bir yandan olay yerinden uzaklaştırırken, bir yandan da sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli elindeki silahı bir süre kafasına doğrulttu; çevredeki bir kişinin müdahalesiyle bundan vazgeçti. Kavga eden taraflardan biri elinde silah olan kişinin tekrar yanına geldi. İkili yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki silahı çıkaran şüpheli ateş etti. Silahtan çıkan kurşun kendi elini sıyırdı. Silahın ateş almasıyla büyük korku yaşayan çevredekiler olay yerinden kaçtı. Olay anı kameraya yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından polis kavga eden tarafları gözaltına aldı.