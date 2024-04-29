Sultangazi'de, trafikte tartıştıkları kişileri darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi'nde tartıştıkları sürücü O.D. ile tarafları ayırmaya çalışan D.K'yi darbeden zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler O.S. ile H.O'yu gözaltına aldı. O.S'nin 55 suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.O. serbest bırakıldı, O.S. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de trafikte tartışma sonucu darbedilen kişiyi tutuklandılar - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?