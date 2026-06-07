Sultangazi'de Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sultangazi'de Yangın

Sultangazi\'de Yangın
07.06.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de çöp kovası deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyaların depolandığı yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve deponun büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Köpüklü suyla dört farklı yerden yangına müdahale eden ekipler alevlerin, deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramasını önledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Sultangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Plastik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
02:52
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2’de 2 yaptı
A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi 2'de 2 yaptı
02:25
Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
22:54
Murat Karayalçın “CHP’ye büyük bir tuzak kuruldu“ diyerek çağrı yaptı
Murat Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 08:18:27. #7.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.