Sultangazi'de Yangın: 2 Yaralı

Sultangazi'de, 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Sultançiftliği Mahallesi 188. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bazı bina sakinleri dışarı çıkamadı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye edip yangına müdahalede bulundu.
Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan etkilenen iki bina sakininden biri hastaneye kaldırılırken, diğeri ambulansta tedavi edildi.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Mahalle sakini Hacı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, "Bağırma seslerine dışarı çıktım, 112'yi aradım. Ambulans arabalardan dolayı sokağa giremedi. Ambulans gelene kadar mahalle sakinleri şişelerle su döktü." dedi.
