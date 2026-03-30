Sultangazi'de Yangın: 2 Yaralı
Sultangazi'de Yangın: 2 Yaralı

30.03.2026 00:54
Sultangazi'de bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Sultangazi'de, 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Sultançiftliği Mahallesi 188. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, bazı bina sakinleri dışarı çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye edip yangına müdahalede bulundu.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen iki bina sakininden biri hastaneye kaldırılırken, diğeri ambulansta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Mahalle sakini Hacı Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, "Bağırma seslerine dışarı çıktım, 112'yi aradım. Ambulans arabalardan dolayı sokağa giremedi. Ambulans gelene kadar mahalle sakinleri şişelerle su döktü." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
