İstanbul'da Yıkım Sırasında Bitişik Bina Kolonu Patladı, 4 Aile Sokakta Kaldı

İstanbul Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibinin 30 Mart'ta gerçekleştirdiği çalışma sırasında bitişikteki binanın taşıyıcı kolonu patladı ve bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi. Yıkım sırasında yan yatan yapının devrilmesi sonucu kolonun zarar gördüğü öğrenildi, binanın çevresi demir bariyerlerle çevrildi ve zabıta ekipleri nöbet tutmaya başladı.

17 kişiden oluşan 4 aile, sokakta kaldıklarını ve günlerdir evlerine giremediklerini belirterek, akrabalarının yanına sığındıklarını ifade etti. Aileler, İBB tarafından kendilerine geçici olarak kalmaları için daire sözü verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini iddia etti ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, yıkım öncesinde ekipleri uyardıklarını ve binada yaşayanlar olduğunu belirttiklerini, ancak yıkımın haber verilmeden erken saatlerde başlatıldığını öne sürdü. Bina sahibi Dursun Sarıtemur, yıkım sırasında ciddi ihmaller yapıldığını, kolonun patlatıldığını ve belediyeden yardım görmediklerini söyledi. Uğur Mumcu Mahallesi Dernek Başkanı Abdülkadir Demir, yıkım sürecinde büyük bir ihmal olduğunu ve acil çözüm beklediklerini vurguladı.