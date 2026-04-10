İstanbul'da Yıkım Sırasında Bitişik Bina Kolonu Patladı, 4 Aile Sokakta Kaldı

10.04.2026 16:16
İstanbul Sultangazi'de gerçekleştirilen yıkım çalışması sırasında bitişikteki binanın taşıyıcı kolonu patladı. 17 kişi sokakta kaldıklarını belirtirken, belediyeden geçici konaklama sözü aldıklarını, ancak bu sözün yerine getirilmediğini ifade etti.

İstanbul Sultangazi'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yıkım ekibinin 30 Mart'ta gerçekleştirdiği çalışma sırasında bitişikteki binanın taşıyıcı kolonu patladı ve bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi. Yıkım sırasında yan yatan yapının devrilmesi sonucu kolonun zarar gördüğü öğrenildi, binanın çevresi demir bariyerlerle çevrildi ve zabıta ekipleri nöbet tutmaya başladı.

17 kişiden oluşan 4 aile, sokakta kaldıklarını ve günlerdir evlerine giremediklerini belirterek, akrabalarının yanına sığındıklarını ifade etti. Aileler, İBB tarafından kendilerine geçici olarak kalmaları için daire sözü verildiğini, ancak bu sözün yerine getirilmediğini iddia etti ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, yıkım öncesinde ekipleri uyardıklarını ve binada yaşayanlar olduğunu belirttiklerini, ancak yıkımın haber verilmeden erken saatlerde başlatıldığını öne sürdü. Bina sahibi Dursun Sarıtemur, yıkım sırasında ciddi ihmaller yapıldığını, kolonun patlatıldığını ve belediyeden yardım görmediklerini söyledi. Uğur Mumcu Mahallesi Dernek Başkanı Abdülkadir Demir, yıkım sürecinde büyük bir ihmal olduğunu ve acil çözüm beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
