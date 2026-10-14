Sultangazi'deki sanayi sitesini sağanak vurdu, iş yerlerinde maddi hasar oluştu

Sultangazi'deki sanayi sitesini sağanak vurdu, iş yerlerinde maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'deki sanayi sitesi sağanak nedeniyle göle döndü; konteynırlar ve eşyalar suda sürüklendi, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Bölgeye tahliye ekipleri sevk edildi, tekstil atölyeleri ve mermer fabrikalarının bulunduğu sanayi sitesinden kırmızı su aktığı görüldü.
SULTANGAZİ'de bulunan bir sanayi sitesi sağanak nedeniyle göle döndü. Su baskını nedeniyle konteynırlar ve bazı eşyalar suda sürüklendi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve çalışanlar zor anlar yaşadı. Bölgede su tahliye çalışmaları için ekipler sevk edildi. Çok sayıda tekstil atölyesi ve mermer fabrikasının bulunduğu sanayi sitesinden kırmızı su aktığı görüldü.
Kaynak: DHA
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