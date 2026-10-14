Sultangazi'deki sanayi sitesini sağanak vurdu, iş yerlerinde maddi hasar oluştu

SULTANGAZİ'de bulunan bir sanayi sitesi sağanak nedeniyle göle döndü. Su baskını nedeniyle konteynırlar ve bazı eşyalar suda sürüklendi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve çalışanlar zor anlar yaşadı. Bölgede su tahliye çalışmaları için ekipler sevk edildi. Çok sayıda tekstil atölyesi ve mermer fabrikasının bulunduğu sanayi sitesinden kırmızı su aktığı görüldü.