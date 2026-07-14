Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Malgaçemir Mahallesi'nde kestane ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sultanhisar'da Zirai Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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