Sultaniçe Köyü Renkleniyor - Son Dakika
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Sultaniçe Köyü Renkleniyor

22.06.2026 21:50
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Enez'deki Sultaniçe köyü, 'Çiçek Enez' projesi ile estetik bir görünüme kavuştu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü, hayata geçirilen 'Çiçek Enez' projesi ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen proje sayesinde köyün sokakları renklenirken, doğal ve kültürel dokusunu yansıtan estetik bir yaşam alanı oluşturuldu.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Enez'e bağlı Sultaniçe köyünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında evlerin dış cepheleri yenilenerek farklı renklerle boyandı. Duvarlara bölgenin tarihini, doğasını ve kültürel değerlerini anlatan çeşitli motifler ile resimler işlenirken, yapılan peyzaj düzenlemeleriyle köyün görsel kimliği daha da güçlendirildi. Turizm potansiyelini artırması hedeflenen proje ile hem ziyaretçilere daha cazip bir ortam sunulması hem de köy sakinlerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

Projenin tanıtım programına katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Sultaniçe köyünde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Programa, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Esat Nuhoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, kurum yetkilileri, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KÖYLERİ ARASINDA YER ALMASINI İSTİYORUZ'

Köylerin daha modern ve yaşanabilir hale gelmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Sezer, her köyün kendine özgü bir kimlikle yeniden şekillendirileceğini belirtti. Sezer, "Köylerimiz bizim için çok kıymetli. Nüfusun köylerde kalması ve üretimin devam etmesi ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Edirne'de bulunan 250 köyümüzün tamamının Türkiye'nin en güzel köyleri arasında yer almasını istiyoruz. Üniversitedeki akademisyenlerimizle birlikte renk çalışmaları yapıyor, her köye özel konseptler hazırlıyoruz." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yapılan çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarının Sultaniçe köyüne ayrı bir güzellik kattığını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Enez Kaymakamı Merve Ayık, projenin köyün çehresini değiştirdiğini ve bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederken, Sultaniçe Köyü Muhtarı Ergün Ertaş ise köyün daha renkli ve estetik bir görünüme kavuştuğunu belirterek desteklerinden dolayı Edirne Valisi Yunus Sezer ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Saros Körfezi'nin doğal güzellikleriyle dikkat çeken Sultaniçe köyü, 'Çiçek Enez' projesi ile artık yalnızca denizi ve sahiliyle değil, rengarenk sokakları ve estetik görünümüyle de ziyaretçilerini karşılayacak.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),

Kaynak: DHA

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