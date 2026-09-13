Sultanpınar Yaylası 1300 rakımda doğaseverlere huzur sunuyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Sultanpınar Yaylası, yaklaşık 1300 rakımda evleri, gölü ve ormanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yöre sakinleri hayvan otlatmak için yaylaya göç ederken, kentten ve farklı illerden gelenler kamp, piknik ve balık tutma gibi etkinliklerle vakit geçiriyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yer alan Sultanpınar Yaylası, yöre sakinlerine ve ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor.
Yaklaşık 1300 rakımlı Sultanpınar Yaylası, evleri, gölü ve çevresindeki ormanıyla doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.
Şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, serin ve temiz havasının yanı sıra soğuk kaynak sularıyla da tanınan yaylanın yolunu tutuyor.
Hayvanlarını otlatmak için yaylaya göç eden yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeye kentten ve farklı illerden gelen ziyaretçiler, kamp, piknik, balık tutma gibi etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.
Kaynak: AA
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