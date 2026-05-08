Sülünler Kahverengi Kokarca ile Mücadelede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sülünler Kahverengi Kokarca ile Mücadelede

Sülünler Kahverengi Kokarca ile Mücadelede
08.05.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sülün yumurtaları kuluçkadan çıkarak doğaya salıma hazırlanıyor, tarım zararlıları ile savaşacak.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarının başında gelen fındığın yanı sıra 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele için kuluçkaya yatırılan sülün yumurtalarından yavrular çıkmaya başladı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda 3 bin 500 yumurta, 21 gün önce kuluçka makinesine yerleştirildi.

Kabuklarını kırmaya başlayan yavrular, 12 ila 14 haftalık hale geldikten sonra doğaya bırakılacak.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Engin Yılmaz Çalış, AA muhabirine, sülünün yerde yaşayan veya kısa mesafelerde uçabilen kuş türü olduğunu söyledi.

Sülünlerin erkek bireylerinin renkli ve gösterişli tüy yapısıyla, dişilerinin ise daha sade görünümüyle dikkat çektiğini vurgulayan Çalış, "Doğal yaşam alanları açık alanlar, çalılıklar ve tarım arazileridir. Türkiye'de özellikle Karadeniz olmak üzere Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yayılım

gösteren sülünler, tohum yayılımı, böcek tüketimi ve biyolojik çeşitliliğe katkılarıyla ekosistemde önemli bir rol oynar." dedi.

İstasyonda bugüne kadar toplam 378 bin 266 sülün üretilmiş

Çalış, 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nun Türkiye'de ilk ve en büyük sülün üretim istasyonu olduğunu söyledi.

"İstasyonumuzda kurulduğu tarihten bu yana toplam 378 bin 266 adet sülün üretilmiş ve başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere çeşitli illerde doğaya salımı gerçekleştirilmiştir." diyen Çalış, şöyle konuştu:

"2026 yılında 3 bin 500 adet sülün üretimi planlanmış olup üretim devam etmektedir. Sülün, hem ekolojik dengeye katkısı hem de biyolojik mücadeledeki potansiyeli nedeniyle stratejik öneme sahip bir kuş türüdür. Özellikle fındık üretim alanlarında yaygın olarak görülen ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan zararlılardan biri olan kahverengi kokarca başta olmak üzere çeşitli tarım zararlıları ile beslenen sülünler, kimyasal ilaç kullanımına alternatif bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle sülün üretimi ve doğaya salımı, hem çevre dostu tarım uygulamalarını desteklemekte hem de biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir."

Çalış, üretilen sülünlerin Samsun ve Ordu'da doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sülünler Kahverengi Kokarca ile Mücadelede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burcu Köksal, AK Parti’ye mi geçiyor Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi Burcu Köksal, AK Parti'ye mi geçiyor? Gelen son açıklama tartışmaları daha da alevlendirdi
Barış Anneleri’nin ilk durağı MHP oldu Görüşmede dikkat çeken anlar Barış Anneleri'nin ilk durağı MHP oldu! Görüşmede dikkat çeken anlar
Adaylar harekete geçti Fenerbahçe’de seçim ertelenebilir Adaylar harekete geçti! Fenerbahçe'de seçim ertelenebilir
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Türkiye’de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı Türkiye'de bir ilk: ‘İki Devlet Tek Millet’ sınıfı açıldı
Biletler dakikalar içinde tükenmişti Şebnem Ferah’ın 2. konser tarihi açıklandı Biletler dakikalar içinde tükenmişti! Şebnem Ferah'ın 2. konser tarihi açıklandı

12:21
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:27
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
Sergen Yalçın yarın hayatının şokunu yaşayabilir
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:06
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 12:37:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sülünler Kahverengi Kokarca ile Mücadelede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.