Suluova\'da Atıktan Sanata Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "Atıktan Sanata" yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Suluova Belediyesince ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ve 52 eserin katıldığı yarışma için Belediye Kültür Merkezi'nde tören organize edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve Başkan Yardımcısı Mürsel Övünç tarafından verildi.

Belediye Başkanı Uzun, törende yaptığı konuşmada, sıfır atık çalışmalarına ve çevre korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Atıkların geri dönüşümle yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkati çeken Uzun, şunları kaydetti:

"Burada sadece bir yarışmanın ödül törenini gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Atık olarak görülen malzemelerin sanat eserine dönüşmesi, sıfır atık anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın çevre bilinciyle yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir."???????