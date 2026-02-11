Suluova'da Gaz Zehirlenmesi: 3 Ölü

(AMASYA) - Amasya'nın Suluova ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan gaz zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 3 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Valiliği, Suluova ilçesinde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen gaz zehirlenmesi olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 vatandaşın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."