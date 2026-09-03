Suluova'da kadınlara sağlık merkezinde bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Suluova'da kadınlara sağlık merkezinde bilgilendirme yapıldı

Suluova\'da kadınlara sağlık merkezinde bilgilendirme yapıldı
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Suluova'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kadınlara sağlık konularında bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Kaymakam Şafak Gürçam, yeni Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmete açıldığını ve kadro ile ekipman ihtiyaçlarının tamamlandığını belirtti.

Suluova ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" kapsamında kurulan stantlarda sağlık personelince kadınlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, burada yaptığı konuşmada, "Koruyan ve Geliştiren Sağlık modeli işlenerek hastalığa değil, sağlığa yatırımın önemini vurguladık. Hayata sağlıklı başlangıç, kadın üreme sağlığı, gebelik ve lohusalık temalarıyla kadın vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve etkinlikler düzenledik." dedi.

Kaymakam Şafak Gürçam da halk sağlığı hizmetlerinin yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında da sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlara hastalanmadan önce koruyucu sağlık hizmeti sunmanın önemine dikkati çekti.

Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve düzenli sağlık kontrolleri konusunda bilgilendirme yaptıklarını aktaran Gürçam, ilçede yeni Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmete açıldığını, merkezin kadro ve ekipman ihtiyaçlarının tamamlandığını söyledi.

Etkinliğe katılan kadınlara Kaymakam Gürçam, Amasya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Ünlü ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin tarafından hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Şafak Gürçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da kadınlara sağlık merkezinde bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suluova'da kadınlara sağlık merkezinde bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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