Suluova'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suluova'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı

Suluova\'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

??????? Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Amasya-Samsun kara yolunda A.Y. idaresindeki 34 AL 852 plakalı otomobil, Suluova Otogar Kavşağı'na geldiğinde ıslak zeminde duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 05 AAP 529 plakalı işçi minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi minibüsü de önünde bekleyen Özbekistan uyruklu M.K'nin kullandığı 010 ZAZ 02 yabancı plakalı tır çekicisine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Amasya ve Suluova devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Suluova, Trafik, Güncel, Amasya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
10:12
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay
Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:31:04. #7.12#
SON DAKİKA: Suluova'da Zincirleme Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement