Suluova Kaymakamı Gürçam, Ahilik Haftası\'nda esnaf odası başkanını ziyaret etti

Suluova Kaymakamı Gürçam, Ahilik Haftası'nda esnaf odası başkanını ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul'u ziyaret etti. Gürçam, ahiliğin dürüstlük ve dayanışma gibi değerlerine bugün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtirken Karsavul, ahilik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Karsavul'u ziyaret etti.
Esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayan Gürçam, ahiliğin dürüstlük, yardımlaşma ve dayanışma gibi evrensel değerleri yüzyıllardır yaşattığının altını çizerek, toplumsal birlikteliği güçlendiren, ekonomik ve ticari faaliyetlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis edilmesi esasına dayanan ahilik anlayışına günümüzde daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Kaymakam Gürçam'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Karsavul ise ahilik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?