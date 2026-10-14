Sumbas Kaymakamlığı köy okulunda dolandırıcılık, yangın ve ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Sumbas Kaymakamlığı köy okulunda dolandırıcılık, yangın ve ilk yardım eğitimi verdi

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Sumbas Kaymakamlığı köy okulunda dolandırıcılık, yangın ve ilk yardım eğitimi verdi
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Sumbas Kaymakamlığı, Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele ve ilk yardım eğitimi verdi. Etkinlikte uygulamalı eğitimlerin yanı sıra saç kesimi yapıldı, Kaymakam programların köy okullarında süreceğini belirtti.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, köy okulu öğrencilerine dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Kaymakamlık tarafından Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere dolandırıcılık, orman yangınlarıyla mücadele, ilk yardım konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, gazetecilere, köy okulunda düzenledikleri etkinlikte kurumların öğrencilere önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Etkinlikte teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitimler de verildiğini belirten Kara, bu tür programların köy okullarında devam edeceğini kaydetti.

Okul Müdürü Selda Şekeroğlu da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda öğrencilerin saç kesimleri de yapıldı. ???????

Kaynak: AA
Orman YangınlarıDolandırıcılıkEğitimGüncelSon Dakika

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